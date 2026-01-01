8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Губы вместо головы

Aртикул 52320D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Губы вместо головы"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Губы вместо головы" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мода

Африканка в украшениях3д скульптура из стеныБарельеф 3д женскийОбраз девушки в цветахЛицо девушки с голубыми глазамиИллюстрация девушки в чёрной шляпе на чёрном фоне с белыми полосамиПара в стиле кубизмСилуэт красивой влюблённой пары в декорированной рамке в форме сердца - композиция в стиле арт-декоЧёрно-белая иллюстрация с красивыми силуэтами мужчины и женщины в квадратной раме
Смотреть все

Тематика: Коллажи

Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеКоллаж из газетных вырезок12 месяцевКоллаж рок гитараБольДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериЗабавный красочный коллаж в кислотных тонах с галлюциногенными грибами в геометрических фигурах Яркий разноцветный фейерверк красок из одного тюбика - букет на сером фоне
Смотреть все

Тематика: Губы

Девушка в шляпе просит быть потишеЛайм во ртуУлыбка в стиле поп-артМулатка №8Губы на чёрном фонеГубы с зубами в стиле поп-артДевушка в оранжевых очкахКлавиши фортепиано из губЗолотые губы на темном фоне
Смотреть все

Тематика: Яркие цветные

Жираф жует жвачкуБудильникЗебра на ярко-желтом фонеПоток сознанияДеревенский пейзаж с синим домомКот в летающей тарелкеКлавиши фортепиано из губРуки тянутся вверхКружка кофе на желтом фоне
Смотреть все

Тематика: Девушки в платьях

Адель Блох-Бауэр IIДама с вееромДевушка смотрит вдальДевушка в летнем садуДевушка сидящая на деревеДве девушкиДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховКупальщицы №5Длинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диване
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмами
Смотреть все