8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Круги и деревья

Aртикул 52922D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Круги и деревья"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Круги и деревья" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Круги

Листок в круге №2Круглые формы. Солнце и ЛунаВоздух, Железо и Вода Яркая геометрическая композиция в тёплых оранжево-красных тонах с узором из кругов в стиле дискоКруговой арт №37Неоновый желтый кругПод микроскопомСиние кругиОчки и белый круг
Смотреть все

Тематика: Объемные 3D

Объемное золотое деревоОбъемные ромашки в поле3д лошади из-за стеныСкрудж Макдак ныряет в монетыОбъемная композиция с ромашками и Солнцем3д картина с руками3д скульптура из стеныБарельеф 3д женскийОбъёмные гортензии в вазах
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все