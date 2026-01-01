8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Зебра балдеет

Aртикул 53380D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Зебра балдеет"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Зебра балдеет" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Зебры

Зебра в желтом пиджаке и очкахЗебра в стиле мастихин №7Зебра на ярко-желтом фонеКоллаж с зебрами на ярком полосатом фонеАрт зебра ч/б с золотомЗебра в желтых тонахЗебра в стиле поп-арт №3Зебра (Zebra) №6Зебра с разноцветными полосами на светло-сиреневом фоне
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеКорзинки одуванчиков в капельках росыОбед на вершине небоскреба
Смотреть все