8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Киты летают вокруг айсберга

Aртикул 53401D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Киты летают вокруг айсберга"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Киты летают вокруг айсберга" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт животные

Три обезьяны слушают музыку №15Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариант4 модные обезьяны в очкахВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очках
Смотреть все

Тематика: Киты

Два кита в мореДевочка плывёт на ките по звёздному небу и ловит яркую звездуДве касатки в мореКит в глубине моряНе познать размышлением небоГорбатый кит выпрыгивает спиной из воды на фоне красивых горных хребтовКит на фоне полной Луны и волнКит (Keith)Кит в стиле арт №40
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуСкандинавский оленьТри аистаКарта мира в скандинавском стилеБотаника в скандинавском стилеСемья совМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фоне
Смотреть все

Тематика: Айсберги

Красивый голубой айсберг в океане с видом на подводную частьАйсберг в мореАйсберг - вид над водой и под водойТитаник и айсбергПарусник во льдахАйсберг в стиле минимализмПингвины на айсбергеТитаник и айсберг №2Огромный айсберг
Смотреть все

Тематика: Для ванной

Фактурные ромашкиРакушки на берегуСмешная полосатая рыба на роликахВаннаСлон в ваннойУнитазБойцовая рыбкаНаутилус (Nautilus)Не познать размышлением небо
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийУстрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмАтлантида (Atlantis)13 попыток стать петухом — 6РубиконАрлекиноПадение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)ПограничникБалерина (Ballet dancer)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все