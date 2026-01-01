8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Скрудж на лыжах внутри хранилища денег

Aртикул 53460D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Скрудж на лыжах внутри хранилища денег"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Скрудж на лыжах внутри хранилища денег" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лыжный спорт

Лыжники №9Канатная дорогаЛыжник на фоне вертолетаЛыжный спорт №13Лыжники на олимпийских соревнованиях по лыжному забегуЛыжный спорт в ШвейцарииЛюди катаются на лыжах (People skiing)Лыжник в полете №8Лыжники №5
Смотреть все

Тематика: Деньги и монеты

Скрудж Макдак ныряет в монетыСкрудж ныряет в монетыДавид с долларами на фоне серой стеныСкрудж Макдак считает долларыДенежный арт и золотой бык №13Supreme СкруджБиткоин радость СкруджаСкрудж в хранилище денегДоллары Скруджа
Смотреть все

Тематика: Бизнес

Скрудж Макдак ныряет в монетыСкрудж ныряет в монетыДавид с долларами на фоне серой стеныСкрудж Макдак считает долларыЯ всё могуКоллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспортеДенежный арт и золотой бык №13Мотивационный плакат с надписью Не останавливайся, когда ты усталSupreme Скрудж
Смотреть все

Тематика: Скрудж Макдак

Скрудж Макдак ныряет в монетыСкрудж ныряет в монетыСкрудж Макдак купается в деньгахСкрудж Макдак считает долларыСкрудж Макдак Луи Виттон Скрудж Макдак ныряет в монетыSupreme СкруджСкрудж The world is yoursМонополия и Скрудж Макдак
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все