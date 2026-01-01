8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Сакура на восходе

Aртикул 54111D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 40x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Сакура на восходе"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Сакура на восходе" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаБирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Сестрорецкий бор (Forest)Летний день (Summer's day)Ручей в берёзовом лесуБерезовая роща
Смотреть все

Тематика: Восходы и рассветы

Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВосход Солнца над озеромУтро в Ялте (1880)Рассвет на океане (Sunrise on the ocean)Восход солнца над восточным моремРассвет в горахПрощание Колумба перед отправкой в ​​путешествие из Порт-Палоса в Испанию (1892 г.)
Смотреть все

Тематика: Сакура

Гора Фудзияма и сакураСакураДевушка-весна (Spring girl)Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Сакура на фоне ЛуныЗимняя сакураСакура с лодкой на закате
Смотреть все

Тематика: Цветущие деревья

Цветущие ветки миндаляДерево с цветными круглыми листьями №2Дерево (Tree) №2СакураДерево с цветными круглыми листьямиПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Два переплетенных дерева с цветами вместо листьев
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмами
Смотреть все