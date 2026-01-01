8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Птица вылетает из клетки

Aртикул 54190D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Птица вылетает из клетки"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Птица вылетает из клетки" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Фэнтези

Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Мужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Древний ужасЭдемский садДевочка и волкЖёлтая кирпичная дорога в Изумрудный городМаленькая девочка на качелях в небеКрасные туфельки Элли на дороге в Изумрудный городКататься на коньках совы
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийУстрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализм13 попыток стать петухом — 6РубиконАрлекиноПадение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)ПограничникБалерина (Ballet dancer)Коллективные самоубийства (Collective Suicide)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все