8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Мозаичный фасад дома Гауди

Aртикул 54288D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Мозаичный фасад дома Гауди"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Мозаичный фасад дома Гауди" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Архитектура

Парк Гауди в БарселонеТерраса залитая солнечным светомЧерногорияПрекрасный остров Санторини с белоснежными домиками и голубыми куполамиСаграда Фамилия в БарселонеГород в туманеПирамида Гая Цестия 1000 и одна ночьНочной город с неоновом свечением
Смотреть все

Тематика: Фасады

Старый город (Old town)Полукруглый фасад зданияФасад с множеством оконУлочка в Венеции"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Внешний вид Колизея (Exterior of the Coliseum)"Двери ПарижаЖелтый деревянный фасадФасад здания №2Золотой фасад
Смотреть все

Тематика: Балконы

Итальянский балкон 3На балконе 3Итальянский балкон 2Итальянский балкон 4Итальянский балкон 6На балконе 2Завтрак в лоджии (1910)На балконе 4На балконе (On the balcony)
Смотреть все

Тематика: Барселона

Уютная узкая улочка с летними кафе в Старом городе БарселоныСаграда Фамилия в БарселонеПанорама Барселоны с видом на знаменитый Парк Гуэль, созданный Антонио ГаудиАрхитектурные элементы ГаудиАрхитектура ГаудиЗдание ГаудиВид на Барселону с крыши в Риера-де-Сан-Хуан
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все