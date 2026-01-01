8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Зеленое дерево на фоне окна

Aртикул 54405D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Зеленое дерево на фоне окна"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Зеленое дерево на фоне окна" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИллюминатор космического корабляИрис в вазе у окна и моря с волнамиЯркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянский дворик №51Итальянское окноРазноцветные дома на исторической улочке Старого города в Стокгольме (Швеция)
Смотреть все

Тематика: Контрасты

Выразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеКонтрастное синее дерево в паркеКрасивое сочетание волн голубой бирюзы и золотых струек Девушка с красными губамиСтильный чёрно-белый плакат с кабриолетом и контрастной красной надписьюЧёрно-белая композиция из клякс, брызг и потёковЯркий разноцветный фейерверк красок из одного тюбика - букет на сером фонеУлицы с разноцветными зонтамиКонтрастное сочетание оттенков холодных и тёплых тонов в композиции - букет цветов
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуЛетний садАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все