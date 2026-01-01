8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Веселая пальма

Aртикул 54415D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Веселая пальма"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Веселая пальма" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Пляжи

Море и пляжПляж с нависающими пальмамиДевушка на пляже №4Ракушки на берегуРакушка на берегу моряГамак и пальмы на морском берегуМост на пляжеДва стула на пляже перед моремПосле купания (1916)
Смотреть все

Тематика: Пальмы

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Гамак и пальмы на морском берегуЛистья пальмы в стиле неонКотопакси (1855) (Cotopaxi)Неоновые листья пальмыПарочка удивительно красивых амазонских попугаев Красных Ара среди пальмСолнечный тропический пляж с пальмами, яхтами в море и отдыхающими на пляжеКрасная рубашка, Хомосасса, Флорида (1904)Интерьер Пальмового Дома
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Вилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЯлтинская бухта с горами Магоби и Ай Петри.Яркий приморский пейзажЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Южные уступы, Апплдор
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуЛетний садАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все