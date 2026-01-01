8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Черные перья

Aртикул 54643D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x45 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Черные перья"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Черные перья" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаФрида Кало с птицамиЗолотые птицы летят к солнцуФрида Кало в цветах с птицамиБогемский СвиристельНатюрморт с мертвым зайцем и птицамиДрозд
Смотреть все

Тематика: Предметы

Венецианский театральные маскиЦветные карандашиШвейная машинка на столеНатюрморт с черепом, книгами, флейтой и трубкой (1632–1660)АквариумНеоновый пистолет и кактусыАрт чемоданНатюрморт (Still life) №14Мышеловка с сыром №23
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все