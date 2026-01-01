8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Космонавт на Луне

Aртикул 55189D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Космонавт на Луне"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Космонавт на Луне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Космос

Иллюминатор космического корабляДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериКосмическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтЧёрный кот сидит на сиреневой Луне и любуется звёздным небомВид Земли из космосаГалактикаЗвездная пыльКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатора
Смотреть все

Тематика: Луна

Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреЛунная ночьГималайский пейзажМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Золотая Луна №3Лунный светКруглые формы. Солнце и ЛунаВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)
Смотреть все

Тематика: Космонавты

Космическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатораКосмонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосеБык и космонавтКосмонавт №23 собаки космонавтаТри космонавтаМужчины в шлемах
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все