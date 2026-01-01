8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Фолио из Хафт (Folio from a Haft) Мирза Ибрагим

Aртикул 64749D Мирза Ибрагим
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Фолио из Хафт (Folio from a Haft)" Мирза Ибрагим по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Фолио из Хафт (Folio from a Haft)" Мирза Ибрагим можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Восточная

Японский пейзажИнь Янь (Yin Yan)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Гарем (Harem)Нарасимха (Narasimha)Мужчина с кальяномЦветение сакуры в горах (Cherry blossoms in the mountains)Каприз в фиолетовом и золотом (Caprice in Purple and Gold)Японский пейзаж №2
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судПалата ПсихеиВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Дерево (Tree) №2Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все