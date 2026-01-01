8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Натюрморт с серебряным кувшином (Still Life with Silver Pitcher) Кальф Виллем

Aртикул 64849D Кальф Виллем
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Натюрморт с серебряным кувшином (Still Life with Silver Pitcher)" Кальф Виллем по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Натюрморт с серебряным кувшином (Still Life with Silver Pitcher)" Кальф Виллем можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кальф Виллем

Натюрморт с питьевым рогом (Still Life with Drinking-Horn)Натюрморт с китайской фарфоровой банкойНатюрморт с РемеромИнтерьер кухни №11Натюрморт с фруктами и рюмками на серебряной тарелкеНатюрморт с серебряным кувшиномНатюрморт с ракушками и коралломНатюрморт с фруктами, стеклянной посудой и миской ВанлиНатюрморт с ракушками
Смотреть все

Тематика: Посуда

Натюрморт с апельсинами в тарелкеКофе и круасаныФруктовый натюрморт с устрицами и бокаломНатюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)Натюрморт, завтрак с бокалом шампанского и трубкойТри вазы в стиле минимализмЧас с лимономЧерная БутылкаПолдник (La Merienda)
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномЛимоны (Lemons)Букет пионов с размытым фономУмбрийская долинаПионы (Peonies) №8
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все