8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Взгляд на Тадж Махал

Aртикул 15340D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Взгляд на Тадж Махал"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Взгляд на Тадж Махал" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИрис в вазе у окна и моря с волнамиИллюминатор космического корабляЯркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянский дворик №51Итальянское окноФальш-окно №2
Смотреть все

Тематика: Индия

Мавзолей Тадж-Махал в АгреГанешаЗеленые ставни окна в ИндииТуманные горы ИндииКрасное Солнце ИндииДелиПовозка богатых людей в ДелиТадж-Махал. ВечерКоллаж Индии
Смотреть все

Тематика: Арки

Итальянская улочка с арками №14Итальянская улочка с арками №6Итальянская улочка с арками №20Вид на Арку Константина арка Септимия Севера Итальянская улочка №4Платонова пещераТриумфальная арка в Париже (Arc de Triomphe in Paris)Красный велосипед на мощёной улочке в Старом городе
Смотреть все

Тематика: Мечети

ТоржествуютГлавный вход в мечеть Джами, ДжаунпурВзгляд на Тадж-Махал из аркиМечеть в Хуанпоре, построенная султаном Хусейном Шерки | Принято в декабре 1789 г.Шейх Эль Вахши, Эль ЛуксорМавзолей-мечеть Тадж-Махал Мавзолей-мечеть Тадж-Махал 2Тадж-Махал на закате №2Мечеть в Газипуре [Газипур]
Смотреть все

Тематика: Открытые окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Ирис в вазе у окна и моря с волнамиФальш-окно №2Ваза на столе возле окнаДеревянные окна с видом на озеро Сирень за окном (Lilacs outside the window)Ромашки и роза на окнеРаспахнутое окно
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все