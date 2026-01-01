8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Городская жизнь (Urbanity)

Aртикул 65469A
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Городская жизнь (Urbanity)"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Городская жизнь (Urbanity)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Париж №2МоскваМечта человеческой жизниМост под дождемКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Графика: Гравюры

Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Смертные грехи (Mortal sins)Осетр (Sturgeon)В магазине (The store)Нимфа, едущая верхом на сатиреОхота на волка (1603-1665)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Даниил в логове львов (1603-1665)Две овцы
Смотреть все