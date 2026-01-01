Плакат Окно №16

8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Плакат Окно №161

Aртикул 28213D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Окно №161"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Окно №161" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Окна с голубыми ставнямиИрис в вазе у окна и моря с волнамиИллюминатор космического корабляФальш-окно №2Яркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейИтальянский дворик №51Распахнутое окно
Смотреть все

Тематика: Открытые окна

Розы у окнаДве женщины у окна (1655-1660)Ирис в вазе у окна и моря с волнамиФальш-окно №2Распахнутое окноСирень №101Сирень за окном (Lilacs outside the window)Ромашки и роза на окнеБукет у открытого окна
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Арт вандал №113Абстракция в лесу
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСанкт-Петербург №121Три обезьяны слушают музыку №15Итальянский обед с виномМосква №11
Смотреть все