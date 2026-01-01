8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Плакат Африканские танцы в ярком стиле

Aртикул 28578D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Африканские танцы в ярком стиле"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Африканские танцы в ярком стиле" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Африканская

Африканка в украшенияхАфриканский пейзаж на закатеАфриканка с цветами на головеТри арт женщиныАфриканские женщиныАфриканское этноАфриканка №79Африканские губыОбъёмный монохромный коллаж с африканскими животными и растениями
Смотреть все

Тематика: Танцы

Голубые танцовщицыГрациозные танцовщицы - композиция с женскими силуэтами и красными цветами на жёлтом фонеДевичникТанцы тангоБалерины №2Утро. Танец нимфХоровод в Курской губернии (Round Dance in the province of Kursk)Пляска (Dance)Кадриль («Контреданс»)
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)ДжокерДевушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Арт вандал №113Абстракция в лесу
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияТриумф ВенецииПобеждённые. ПанихидаПохищение ЕвропыДолгожданная встречаПоследний день ПомпеиДиана и Купидон
Смотреть все