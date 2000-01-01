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Плакат Дулле Грит (с цветокоррекцией) Брейгель Питер Старший

Aртикул 17678D Брейгель Питер Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Дулле Грит (с цветокоррекцией)" Брейгель Питер Старший по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Дулле Грит (с цветокоррекцией)" Брейгель Питер Старший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

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