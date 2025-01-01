8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Больная Женщина Стен Ян

Aртикул 88094D Стен Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Больная Женщина" Стен Ян по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Больная Женщина" Стен Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Стен Ян

Деревенская свадьбаПоклонение Золотому ТельцуЖенщина чистит металлические изделияКак поют старики, так поют молодые-1«Как поют старики, так поют и молодые».Крестьянское веселье возле гостиницы (ранее «Ярмарка в Уормонде»)Пьяная параВеселое возвращение домойОстерегайтесь роскоши (In Weelde Siet Toe)
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садОпять двойкаПраздник боговЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаВсё в прошломДевочки вышиваютОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Ночной дозор
Смотреть все

Тематика: Болезнь

У постели больногоМисс дель Кастильо на смертном одреПо бабушке лазаретКалеки Христос исцеляет слепогоВыздоравливающая (Портрет жены художника)Исцеление слепыхАнтиоховая болезнь, или Антиох и Стратоника
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все