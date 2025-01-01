8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Силуэты теней людей №2

Aртикул 100226D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Силуэты теней людей №2"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Силуэты теней людей №2" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пустыня

Верблюды в пустынеКрасивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидЗвезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Святой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Агарь в пустынеБарханы в стиле минимализмПаломники собираются в Мекке (Pelerins Allant a la Mecque)Прогулка по пустыне №2Дерево в пустыне (Tree in the desert) №3
Смотреть все

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаПтицы в цветахФеникс (Phoenix)Фрида Кало с птицамиФрида Кало в цветах с птицамиПтица сойкаНатюрморт с мертвым зайцем и птицами
Смотреть все

Тематика: Силуэты

Силуэты теней людей №18Абстрактные силуэты №30Абстрактные силуэты №53Силуэты людей в арт стиле №7Силуэты людей №31Абстрактные силуэты №33Абстрактные силуэты №44Абстрактные силуэты №35Абстрактные силуэты №32
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все