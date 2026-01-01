8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Плакат Замок Шамбор Франция

Aртикул 104567D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Замок Шамбор Франция"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Замок Шамбор Франция" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыМосковский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)Замок Стерлинг - один из самых больших и важных замков в Шотландии Замок в облакахВодный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Замок в тумане №2Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)
Смотреть все

Тематика: Франция

Французский кот с виномЮжная Франция. ПейзажТополя на ЭптеПейзаж в окрестностях Бове ( Landscape Near Beauvais)Кафе во ФранцииУтро на Сене (с цветокоррекцией)Юг ФранцииДождливый деньСан-Тропе
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиПейзаж в Швейцарии
Смотреть все