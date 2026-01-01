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Плакат Лошади бегут по берегу моря

Aртикул 105741D
картина
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

В нашей компании Вы можете купить плакат "Лошади бегут по берегу моря"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

- Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

- Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

Заказать плакат "Лошади бегут по берегу моря" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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