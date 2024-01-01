8 (495) 648-66-46

Постер Капитанский мостик

Aртикул 45220D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Капитанский мостик"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Капитанский мостик" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Капитанский мостик" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Корабли

Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиГавань в Марселе (The Harbour at Marseilles)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Корабль на закатеБриг Меркурий в лунном свете (1874)Синопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Корабль в океанеМорское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Парк Гауди в БарселонеЗимний пейзаж в ШвейцарииМост через реку №2Обезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Река в лесу №5Закат на море №9Пляж с нависающими пальмамиПодвесной канатный мост в тумане
Смотреть все