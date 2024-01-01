8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Байк

Aртикул 45908D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Байк"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Байк" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Байк" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мотоциклы

Девушка на мотоцикле №3Яркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиДевушка на мотоцикле №2Мотоцикл Harley-DavidsonБайкеры на мотоциклахМопед на фоне стены и цветовМотоцикл на закатеДевушка с мотоцикломПостер о Париже в винтажном стиле - мотоцикл с цветочной корзиной на фоне фонаря и Эйфелевой башни
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Красный велосипед на европейской улочкеОстровок в озереДрузья (Friends)Эйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Контрастное синее дерево в паркеЖёлтый велосиед на черно-белом фонеСкелет змеи
Смотреть все