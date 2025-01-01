8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Ударники (Shock-worker) Филонов Павел

Aртикул 62727A Филонов Павел
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x23 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Ударники (Shock-worker)" Филонов Павел по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Ударники (Shock-worker)" Филонов Павел можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Ударники (Shock-worker)" Филонов Павел станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Филонов Павел

Немецкая война (The German War)
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияМэрилин Монро в стиле УорхолаДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Композиция (Composition) №51ДжокерОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)
Смотреть все

Стиль: Авангард

Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Черный квадратКотятаЗа туалетом. АвтопортретСпящая девушка (Sleeping girl)МоскваЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Арт кафеЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Мэрилин Монро на красном фоне
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньМосковский дворикМосква (Moscow) №10Девятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Фавн (Faun a blackbird zupfeifend)Апофеоз войныУмбрийская долинаСпящая девушка (Sleeping girl)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все