8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Кино Кашшак Лайош

Aртикул 407563D Кашшак Лайош
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Кино" Кашшак Лайош по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Кино" Кашшак Лайош можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Кино" Кашшак Лайош станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кашшак Лайош

Обложка М.А., 1924. 3-4.Обложка книги Лайоса Кассака: безработные люди
Смотреть все

Тематика: Кино, сериалы, фильмы, аниме

Кинопроектор, пленка и хлопушкаКиноплёнка и хлопушкаКинопроекторКиноплёнкаХлопушка, камера и киноплёнкаДевушка в красном на красном фоне с кино-хлопушкойДевушки в кинотеатреВинтажный кинопроектор и экранНочь кино
Смотреть все

Стиль: Авангард

Над городомКорова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)День рождения (Birthday)КотятаЧерный квадратСпящая девушка (Sleeping girl)Арт кафеЗа туалетом. АвтопортретЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Венгерская

Зимний пейзаж на закате (Winter Landscape at Sunset)Высокие Татры от Стражки Ручей за сараем. На Стрим Банке Болотный пейзаж Без названия 6Колокольня в Стражках Мой отец и Пьячек, с красным виномАвтопортрет в коричневой шляпеОбложка М.А., 1924. 3-4.
Смотреть все

Афиши

Рок фестиваль №2MetallicaGuitar Hero - MetallicaДва ствола и розыРок афиша BrewcoОбложка М.А., 1924. 3-4.ФестивалиОбложка книги Лайоса Кассака: безработные людиАфиша Jesse James / Джесси Джеймс
Смотреть все