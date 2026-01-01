8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Студия художника (Studio The Dance) Лихтенштейн Рой

Aртикул 62977B Лихтенштейн Рой
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Студия художника (Studio The Dance)" Лихтенштейн Рой по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Студия художника (Studio The Dance)" Лихтенштейн Рой можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Студия художника (Studio The Dance)" Лихтенштейн Рой станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лихтенштейн Рой

Тонущая девушка (Drowning Girl)Мэрилин Монро в стиле ЛихтенштейнБоеприпасы (Ха! Ха! Ха!)Бык III из серии "Профиль быка"Красный сарайСандра Браун и Десмонд Ричардсон в Отелло.Статуя свободы (Statue of Liberty)
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

ДжокерМайкл ДжорданЕнот в очкахРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Собака в стиле поп-артПоп арт людиУлыбка в стиле поп-артПоп-арт панда хипстер Французский бульдог в поп-арт цвете
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все