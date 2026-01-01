8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Вид Мурнау (View of Murnau) Кандинский Василий

Aртикул 63124B Кандинский Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Вид Мурнау (View of Murnau)" Кандинский Василий по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Вид Мурнау (View of Murnau)" Кандинский Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Вид Мурнау (View of Murnau)" Кандинский Василий станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кандинский Василий

Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4Композиция VIIIС красным пятномКартина с тремя пятнами (Painting with three spots)Старый город IIЧерное пятноВосточный (Oriental)Я не дурак ( I'm No Fool)
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Сестрорецкий бор (Forest)На опушке соснового лесаДождь в дубовом лесуВесна в Италии (Spring in Italy)Прогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3Смерть и девушка (1915)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все