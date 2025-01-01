8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Двор Бэйхун Сюй

Aртикул 420149D Бэйхун Сюй
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Двор" Бэйхун Сюй по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Двор" Бэйхун Сюй можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Двор" Бэйхун Сюй станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Бэйхун Сюй

ГималаиГладить котаДерево ГинкгоУтренняя песняВеселье в деревнеЛунная ночьБоковой взглядКартинаГималаи № 1
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Объемное золотое деревоДерево (Tree) №2Бирюзовый лесДерево с цветными круглыми листьями №2Островок в озереАбстрактный лес - вид 2Апельсиновое дерево
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Итальянский дворик №6МартУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиУмбрийская долинаИтальянский дворик №9Итальянский дворик №26
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьИрисы (спереди)Похмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Пшеничное поле с кипарисамиЧерный парусник в стиле Ван ГогаРозы и пионы
Смотреть все

Национальность: Китайская

Маки (Poppies) №22Москва (Moscow) №31Китайский пейзаж №4Пионы (Peonies)ГималаиСлоны (Elephants) №2Гладить котаДерево ГинкгоПавлины (Peacocks) №2
Смотреть все