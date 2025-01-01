8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Дерево группы в Кампанья Романа Гаспар ван Виттель

Aртикул 422275D Гаспар ван Виттель
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Дерево группы в Кампанья Романа" Гаспар ван Виттель по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Дерево группы в Кампанья Романа" Гаспар ван Виттель можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Дерево группы в Кампанья Романа" Гаспар ван Виттель станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Гаспар ван Виттель

Колизей с юго-востокаРуины древнего амфитеатраВид на Понте Молле в РимеВид на Рим из Санта-Мария-дель-ПриоратоТри мастера с полными парусамиВид на реку в ИталииЗерновая мельница наверхуОзеро МаджореИтальянский речной пейзаж с постоялым двором
Смотреть все

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Объемное золотое деревоДерево (Tree) №2Бирюзовый лесДерево с цветными круглыми листьями №2Островок в озереАбстрактный лес - вид 2Апельсиновое дерево
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все