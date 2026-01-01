8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Панорамный вид на средневековый город и фронт Св. Сесилии Кельнской Рубен Ян Ван дер Хейден

Aртикул 435567D Ян Ван дер Хейден
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  В нашей компании Вы можете купить постер "Панорамный вид на средневековый город и фронт Св. Сесилии Кельнской Рубен" Ян Ван дер Хейден

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Постер "Панорамный вид на средневековый город и фронт Св. Сесилии Кельнской Рубен" Ян Ван дер Хейден

    Постер "Панорамный вид на средневековый город и фронт Св. Сесилии Кельнской Рубен" Ян Ван дер Хейден

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Ян Ван дер Хейден

