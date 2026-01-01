8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Олимпийская серия, зимние игры Эрни Ганс

Aртикул 425048D Эрни Ганс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Олимпийская серия, зимние игры" Эрни Ганс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Олимпийская серия, зимние игры" Эрни Ганс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Олимпийская серия, зимние игры" Эрни Ганс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Эрни Ганс

Семь бегунов
Смотреть все

Тематика: Лыжный спорт

Скрудж на лыжах внутри хранилища денегЛыжники №9Канатная дорогаЛыжник на фоне вертолетаЛыжный спорт №13Лыжники на олимпийских соревнованиях по лыжному забегуЛыжный спорт в ШвейцарииЛюди катаются на лыжах (People skiing)Лыжник в полете №8
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Швейцарская

Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Вилла у моряВозвращение домой (Homecoming)Остров жизни (The island of life)АвантюристДве цаплиВыдраДубы
Смотреть все

Графика: Литография

Витрувианский человек Леонардо да ВинчиТо, что сказал дождь (1895)Вид Кремля с Каменным мостом (1880 г.)"Обложка для ""Оригинальная литография"" (1895)"Императорский Кремлёвский дворец в Москве (1880 г.)Вид Кремля (1880 г.)Архангельский собор в Кремле (1880 г.)Снобизм (1895)Люсьен Гитри (1896)
Смотреть все