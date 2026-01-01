8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Неоновая рамка красного оттенка

Aртикул 52385D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Неоновая рамка красного оттенка"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Неоновая рамка красного оттенка" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Неоновая рамка красного оттенка" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Линии

Яркая динамичная композиция с иллюзией движения фрактальных линийСтильный чёрно-белый плакат с кабриолетом и контрастной красной надписьюИллюстрация девушки в чёрной шляпе на чёрном фоне с белыми полосамиМодная девушка в широкополой шляпе с кошкой на чёрно-белом полосатом фонеМонохромная иллюзия движения из волнистых линийДевушка в чёрном платье на чёрно-белом полосатом фонеАбстрактная композиция в пастельных тонах с яркими весенними цветами на полосатом фонеОранжевое настроение - композиция в оттенках жёлтого, оранжевого, морковного и коричневого цветаКомпозиция с линиями и брызгами в оттенках зелёного и серого цвета с ярким цветовым акцентом жёлтого
Смотреть все

Тематика: Неоновые

Вывеска Hard Rock cafeЛистья пальмы в стиле неонНеоновый силуэт мужскойНеоновое Солнце и горыЧереп в неоновом светеПарень и девушка в стиле неонНеоновые листья пальмыЛенин в наушниках у микрофонаНеоновый желтый круг
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмами
Смотреть все