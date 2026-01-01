8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Терраса с синим зонтом и видом на город

Aртикул 10000D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Терраса с синим зонтом и видом на город"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Терраса с синим зонтом и видом на город" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Терраса с синим зонтом и видом на город" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Отельный отдых

Яркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиАпероль Шприц у бассейнаДевушка в купальнике и леопард у бассейнаБассейн в стили минимализмСвинка ныряет в бассейн5 женщин у бассейнаБанан в бассейнеОтель на озереДевушка в бассейне №3
Смотреть все

Тематика: Балконы

Итальянский балкон 3На балконе 3Итальянский балкон 2Итальянский балкон 6Итальянский балкон 4На балконе 2Мозаичный фасад дома ГаудиЗавтрак в лоджии (1910)На балконе 4
Смотреть все

Тематика: Зонты

Пара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьУлицы с разноцветными зонтамиЛюди под зонтамиПара под зонтом на площади Сан Марко в ВенецииПрогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуМедвежонок и пингвин летят на зонтике среди звёздДве девушки под зонтами и дождемГородская жизнь парижан под дождем
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все