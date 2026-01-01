8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Борьба ориксов

Aртикул 53968D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Борьба ориксов"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Борьба ориксов" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Борьба ориксов" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Дикие животные

СурикатыЗаяц зимой (Hare in winter)ВыдраСкелет хамелеонаОхота на зайца (Hunting for the hare)ЛаскаЧёрно-белая иллюстрация ночного пейзажа с лесом и горами в силуэте зубраАфриканские животные .Заяц
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеОбед на вершине небоскребаКорзинки одуванчиков в капельках росы
Смотреть все