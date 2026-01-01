8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Две машины такси на улице Нью-Йорка

Aртикул 53983D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Две машины такси на улице Нью-Йорка"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Две машины такси на улице Нью-Йорка" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Две машины такси на улице Нью-Йорка" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Небоскребы

Друзья (Friends)Самолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаНочной ШанхайКонтрасты - трущобы на фоне небоскрёбов большого городаСамолёт в окружении небоскрёбов - вид снизу вверхЯркая композиция в стиле арт-деко с военным самолётом в лучах солнца над небоскрёбамиНью-Йорк на закате (New York at sunset)Удивительная панорама ночного Дубая красиво подсвеченными небоскрёбами и дорожной развязкойВзгляд на небоскребы снизу
Смотреть все

Тематика: Нью-Йорк

Мост (Bridge) №22Обед на вершине небоскребаБруклинский мостНочной Нью-Йорк (Night New York)Бруклинский мост в стиле артНочной Нью-Йорк (Night New York) №3Нью-Йорк (New York) №23Абстрактная картина "Бруклинский мост" в Нью ЙоркеЦентральный парк, Нью-Йорк в снегу
Смотреть все

Тематика: Желто бело черные

Жёлтый велосиед на черно-белом фонеЖелтый трамвай в ПортугалииВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиЖелтая ромашка на черном фонеЗебра в желтом пиджаке и очкахБукет подсолнухов на раме велосипедаЖелтый попугайЖелтые ретро автомобиль в ПрагеЖёлтые трамвайчики в Португалии
Смотреть все

Тематика: Такси

Пара под красным зонтомДверь таксиТакси под дождемЯркий коллаж с символами Лондона - Биг-Беном, телефонной, будкой, такси и автобусомРетро таксиДинамичный коллаж с джазовой певицей, музыкальными знаками, надписями и таксиТакси в Нью-ЙоркеТакси №40Желтое такси в пустынном городе
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеОбед на вершине небоскребаКорзинки одуванчиков в капельках росы
Смотреть все