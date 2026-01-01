8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Солнце над лавандой

Aртикул 10426D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Солнце над лавандой"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Солнце над лавандой" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Солнце над лавандой" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Море

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валМоре и пляжБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Среди волн
Смотреть все

Тематика: Лаванда

Лаванда №324Тоскана №6Бабочка на лавандеПоля лаванды в провинции Прованс на закате №4Пейзаж под лунойВелосипед и лавандаЛаванда на фоне горного озера и горДевушка с лавандой №1Лаванда и ромашки
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Мастихин

Грациозные танцовщицы - композиция с женскими силуэтами и красными цветами на жёлтом фонеАрт лошадь в стиле мастихин №11Небо перед дождемНебо на закатеПрозрачная осень на улице Парижа - композиция в стиле современного импрессионизмаАрт-портрет Альберта Эйнштейна в стиле мастихинЦветок пиона в стиле мастихин на черном фонеИрисы в стиле мастихин №3Корова в стиле мастихин №4
Смотреть все