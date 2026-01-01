8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Лев боксер

Aртикул 11923D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Лев боксер"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Лев боксер" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Лев боксер" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Юмор

Смешная полосатая рыба на роликахСобака с бокаломФилософ Сократ на современный ладСмешной купидон сейчас в кого-то метнёт стрелу из лукаХомяк на гантелеАрт вандал "Тайная вечеря"Джек Расселы на мотоциклеЖираф жует жвачкуОбезьяна в очках №2
Смотреть все

Тематика: Бокс

Старые боксёрские перчатки висят на стенеБокс (Boxing)Мухаммед Али в золотых боксерских перчаткахЗолотые боксёрские перчатки на тёмном фонеНокаутРозовые боксёрские перчатки на белом фонеМальчишник у ШаркиГраффити Мухаммед Али №8Боксёрские перчатки №3
Смотреть все

Тематика: Львы

Даниил в логове львовГолова рычащего льва на чёрном фонеБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиЛев и львица №2Охота на льваНеблагодарный человек (1917)Даниил в логове львов (1603-1665)Роскошный лев с голубыми глазами на чёрном фонеЛев с короной и очками
Смотреть все

Тематика: Арт животные

Три обезьяны слушают музыку №15Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариант4 модные обезьяны в очкахВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очках
Смотреть все

Тематика: Животные в одежде

Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краски4 модные обезьяны в очкахМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахЕнот в очкахКот хипстерКот в одеждеЧёрная кошка в джинсовом костюме и кожаной перчатке рокера на ярком красном полосатом фоне
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все