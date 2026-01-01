8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Фонари под колоннадой

Aртикул 55644D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x36 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Фонари под колоннадой"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Фонари под колоннадой" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Фонари под колоннадой" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Колонны

Древний Капитолий Классические капители греческих колоннФрагмент древнего священного храма Ангкор-Ват в КамбоджеИтальянский дворик №40Натюрморт с рулонами архитектурных проектов на фоне красиво и детально нарисованной капители колонныПоклонение пастухов; verso: эскизыКнига закона, прочитанная перед народомТоска - Эскиз Акта IДлинный тоннель с колоннами и игрой света и тени
Смотреть все

Тематика: Фонари

Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеЗимний пейзаж со скамейкой и фонарным столбомЛампочки на красном фонеЛампочкиЛампочки №2Такси под дождемКрасивый свет уличного фонаря в сумеркахСветящийся светильник на фоне теней и бликов света на стенеБранденбургские ворота (Brandenburg gate)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все