8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Буддист (Buddhist) Ройозен

Aртикул 64827D Ройозен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x39 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Буддист (Buddhist)" Ройозен по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Буддист (Buddhist)" Ройозен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Буддист (Buddhist)" Ройозен станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Восточная

Японский пейзажИнь Янь (Yin Yan)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Гарем (Harem)Нарасимха (Narasimha)Мужчина с кальяномЦветение сакуры в горах (Cherry blossoms in the mountains)Каприз в фиолетовом и золотом (Caprice in Purple and Gold)Японский пейзаж №2
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеВесна (1481-1482)Первая дуэльПоцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Дерево (Tree) №2Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Видение отроку ВарфоломеюМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)
Смотреть все