8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Мухаммед Али - карикатура

Aртикул 12818C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Мухаммед Али - карикатура"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Мухаммед Али - карикатура" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Мухаммед Али - карикатура" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Бокс

Бокс (Boxing)Мухаммед Али в золотых боксерских перчаткахНокаутРозовые боксёрские перчатки на белом фонеМальчишник у ШаркиГраффити Мухаммед Али №8Мухаммед Али в бою №2Граффити Мухаммед Али №3Поединок двух боксёров на ринге
Смотреть все

Тематика: Мухаммед Али

Мухаммед Али в золотых боксерских перчаткахГраффити Мухаммед Али №8Мухаммед Али в бою №2Граффити Мухаммед Али №3"Будь бабочкой" - Мухаммед АлиМухаммед Али в неоновых боксерских перчаткахМухаммед Али - боксерВеликий боксер Мухаммед АлиМухаммед Али поп-арт портрет
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахВенский конгресс, 1814–15
Смотреть все

Графика: Карикатуры

Арт вандал №113Улица ТранснонайнПрошлое - Настоящее - БудущееАрт вандал "Тайная вечеря"Очень неприятная погодаСуд, опустошив совещание ...Арт вандал №108Времена тяжелые ...Виноградная лоза страдает ... серная лоза из Croquis d'Été, опубликованная в Le Charivari, 12 августа 1857 г.
Смотреть все