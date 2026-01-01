8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Клауд-Гейт в Чикаго №3

Aртикул 14366D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Клауд-Гейт в Чикаго №3"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Клауд-Гейт в Чикаго №3" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Клауд-Гейт в Чикаго №3" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д картина с руками3д скульптура из стеныИсаакиевский собор и памятник Петру IМоаи статуи острова ПасхиГанеша"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Скульптура цвета слоновой кости в форме ленты Мёбиуса на белом фоне
Смотреть все

Тематика: Чикаго

Парк Миллениум в ЧикагоНадпись ChicagoТемные небоскребы ЧикагоНочной вход в театр ЧикагоЧикаго №2Клауд-Гейт - скульптура капли в ЧикагоПешеходный переход в ЧикагоСилуэт ночного Чикаго с отражениемСкульптура Фламинго в Чикаго
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеКорзинки одуванчиков в капельках росыОбед на вершине небоскреба
Смотреть все