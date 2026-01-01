8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Ретро BMW

Aртикул 15104C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Ретро BMW"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Ретро BMW" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Ретро BMW" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Ретро автомобили

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильМерседес №124Кадилак (Cadillac) - ретро автомобильПожарная машинаРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейЛетний отдых на поляне Автосервис (Auto Service)
Смотреть все

Тематика: BMW

БМВ (BMW) №5БМВ №39Двигатель БМВБМВ №34БМВ №46БМВ №38БМВ (BMW) №4BMW art №81Руль БМВ №2
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Винтажный лес - вид 4Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляЧерное дерево в золотых и винтажных тонахОдуванчик в стиле винтажЦветы на дереве (Flowers on the tree)Рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеСом рыба (1754)Яркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучей
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномСанкт-Петербург №121Арт лицо №18
Смотреть все