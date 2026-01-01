8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Корабли (Ships) №3

Aртикул 65457D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Корабли (Ships) №3"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Корабли (Ships) №3" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Корабли (Ships) №3" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Чесменский бой 25-26 июня 1770 годаСмотр Черноморского флота в 1849 годуСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)Петербург. Вид на Неву (Petersburg. View of the Neva)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахКотята пьющие молоко (Kittens drink milk)Венский конгресс, 1814–15
Смотреть все