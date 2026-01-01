8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Лес (Forest) №11

Aртикул 65473B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Лес (Forest) №11"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Лес (Forest) №11" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Лес (Forest) №11" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаБирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний день (Summer's day)Ручей в берёзовом лесуБерезовая рощаДождь в дубовом лесу
Смотреть все

Графика: Гравюры

Младенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Смертные грехи (Mortal sins)Осетр (Sturgeon)В магазине (The store)Нимфа, едущая верхом на сатиреОхота на волка (1603-1665)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Даниил в логове львов (1603-1665)Две овцы
Смотреть все