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Постер Дверь №69

    Aртикул 27212C
    Постер Дверь №69
    Полный размер 20x27 см
    На подрамнике
    Цена
    690
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    • Описание
    • ДОСТАВКА И ОПЛАТА

    • В нашей компании Вы можете купить постер "Дверь №69"  по цене от 290 руб.

      - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

      - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

      - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

      - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата

      Заказать постер "Дверь №69" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

      Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

    • Стоимость доставки

      Самовывоз — бесплатно
      Доставка по Москве
      Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
      При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
      При заказе от 4 000 руб. — бесплатно
      Доставка габаритного заказа
      Доставка по Московской области
      Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
      При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800
      При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
      При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
      При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
      Доставка габаритного заказа
      Доставка в регионы РФ
      Минимальная сумма заказа — 900 руб.
      При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
      При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
      Доставка габаритного заказа

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