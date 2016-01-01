Постер Дверь №132
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- ДОСТАВКА И ОПЛАТА
В нашей компании Вы можете купить постер "Дверь №132" по цене от 290 руб.
- Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);
- Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;
- Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата
Заказать постер "Дверь №132" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.
Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.
Стоимость доставкиСамовывоз — бесплатноДоставка по МосквеМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290При заказе от 4 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказаДоставка по Московской областиМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииПри заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатноПри заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииДоставка габаритного заказаДоставка в регионы РФМинимальная сумма заказа — 900 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компанииПри заказе от 8 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказа