8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Постер Фредди Меркьюри №23

Aртикул 28496C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

В нашей компании Вы можете купить постер "Фредди Меркьюри №23"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

- Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

- Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

Заказать постер "Фредди Меркьюри №23" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Постер "Фредди Меркьюри №23" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Queen - Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри №10Фредди Меркьюри №35Фредди Меркьюри №16Фредди Меркьюри №14Фредди Меркьюри №30Фредди Меркьюри №41Фредди Меркьюри №39Фредди Меркьюри №24Фредди Меркьюри №27
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстерыРассвет
Смотреть все