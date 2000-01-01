8 (495) 648-66-46

Постер Капо Дзафферано в заливе Палермо Майкл Зено Димер

Aртикул 57156D Майкл Зено Димер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Капо Дзафферано в заливе Палермо" Майкл Зено Димер по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Капо Дзафферано в заливе Палермо" Майкл Зено Димер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Капо Дзафферано в заливе Палермо" Майкл Зено Димер станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Майкл Зено Димер

Три мастера в мореТрехмастерский в открытом мореПлавание по БосфоруВысокий корабль в КритеАуф Хохер Зее (ок. 1902 г.)Три-Мастер в Мессинском проливеЛетучий голландецЛетучий голландец 3Битва в открытом море
Смотреть все

Тематика: Море

Море и пляжПарусник (Sailing ship) №2Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Пляж с нависающими пальмамиЗакат на море №9Подводный мир №9РассветМорской пейзаж (Seascape) №7
Смотреть все

Тематика: Побережье

Озеро Комо в ИталииБольшие облакаЮжные уступы, АпплдорЯркий приморский пейзажМорская идиллияНа морском побережьеРазрушенная башня (сцена на Средиземноморском побережье с башней)Рыба в водеВашингтон пересекает Делавэр
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Лежащая обнаженная №9Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомГолые девушки разговаривают (1910)Натюрморт (Still-life) №19Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Пляж (Beach)Пионы (Peonies) №11
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Пейзаж №3Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Морской пейзаж (Seascape) №7Венеция. ВечерБуря на море (Storm at sea)Закат №48Ночь (Night)
Смотреть все